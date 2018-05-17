Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
banner138

Uyanık kiracıya 7 yıl hapis

Erzurum'da, ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile arkadaşına 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6'şar ay, 'resmi belgede sahtecilik'ten 3'er yıl hapis cezası verildi

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:10
Uyanık kiracıya 7 yıl hapis

Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Suci'nin ev sahibinin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik belgesi oluşturduğunu, her iki sanığında sahte kimlikle evi satmaya çalışırken tapu müdürlüğünde çalışan görevlinin şüphelenmesi üzerine eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti.

Savcı, her iki sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklardan Suci, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada "İşlemiş olduğum suçu kabul ettim. Yaptığımdan dolayı pişmanım." dedi. Yıldırım ise savunmasında suç işlemediğini ve sahte kimlik çıkarmadığını ileri sürerek beraatını istedi. Müvekkillerinin tüm samimiyetleri ile yaşananları anlattıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım'a "dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis, 2 bin 400 gün adli para cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından sanıkların cezalarını 4 yıl 6'şar aya indiren heyet, bin 800 güne indirdiği adli para cezasının da 36 bin lira olarak 24 taksitte bu kişilerden alınmasını kararlaştırdı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3'er yıl hapis veren heyet, her iki suçtan da sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrolden çıkan kamyon dükkana girdi
Kontrolden çıkan kamyon dükkana girdi
Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Trabzon yolunda kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Trabzon yolunda kaza: 2'si ağır 3 yaralı
Minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu
Minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu
Tren şantiyesini sel bastı
Tren şantiyesini sel bastı
Şanlıurfa’da kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa’da kavga: 2 yaralı
67 gün sonra bulundu
67 gün sonra bulundu
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Tokat'ta inşaat çöktü: 2 yaralı
Tokat'ta inşaat çöktü: 2 yaralı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim