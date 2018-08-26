Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

Uyuşturucu bağımlısı ölü bulundu

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen şahıs, kaldırımda oturur halde ölü olarak bulundu

26 Ağustos 2018 Pazar 15:39
Uyuşturucu bağımlısı ölü bulundu

Şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar bir şahsın sokak üzerinde kaldırımda hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Şahsın öldüğünden şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda öldüğünü belirledi.

Ardından olay yerine gelen polis ekipleri de ölen şahsın çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattıktan sonra üstüne battaniye örttü. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen Gürkan Orta (42) olduğu öğrenildi. Orta’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maganda mağdurları ölümden döndü
Maganda mağdurları ölümden döndü
İstanbul’da can pazarı
İstanbul’da can pazarı
Sokak ortasında silahlı kavga
Sokak ortasında silahlı kavga
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
İşçilerin kaldığı ev küle döndü
İşçilerin kaldığı ev küle döndü
Kastamonu’daki yangın kontrol altında
Kastamonu’daki yangın kontrol altında
Kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı
Kamyonet devrildi arılar etrafa saçıldı
Maraş’ta çaldı Adana’da yakalandı
Maraş’ta çaldı Adana’da yakalandı
Babasının silahıyla kazara kendini vurdu
Babasının silahıyla kazara kendini vurdu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim