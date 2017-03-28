Başkent’te önceki gece yüksek dozda uyuşturucu madde alan genç, hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybettiği sabah olunca annesi tarafından fark edildi. Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde yüksek dozda uyuşturucu madde kullanan 25 yaşındaki M.Ü. fenalaşarak hayatını kaybetti. Sabah olduğunda oğlunun başına gelen M.Ü.’nün annesi, oğlunu uyandırmaya çalıştı ancak çabalarına cevap alamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası M.Ü.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın meydana geldiği eve sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. M.Ü.’nün kesin ölüm nedeni otopsi çalışmalarının ardından netlik kazanacak.
Uyuşturucu bir can daha aldı
Başkent’te önceki gece yüksek dozda uyuşturucu madde alan genç, hayatını kaybetti.
28 Mart 2017 Salı 15:06
Bu haber kez okundu.