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Uyuşturucu bir genci daha hayattan kopardı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Uyuşturucu bir genci daha hayattan kopardı
İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saatlerinde Konak Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 30 yaşındaki Emin Önder fenalaşarak yere yığıldı. Önder'i gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Önder, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Önder, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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