Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarmanın uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 100 bin TL değerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Manavgat’ın Side Mahallesi'nde S.Ö.’nün uzun süredir yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşan jandarma iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramada kenevirin laboratuvar ortamında hibritlenmesi sonucu geliştirilen ve piyasa değeri 100 bin TL olan toplam 3 kilogram Skunt, uyuşturucu madde satışında kullanılan 3 adet hassas terazi, ikametin içinde Uyuşturucu imal edebilmek için sera şeklinde kurulmuş, çadırın içine ve dışına yerleştirilmiş elektronik aksamlar, ampuller, havalandırma ve aydınlatma cihazları, ısı ölçer termostatlar, uyuşturucu bitkileri ve tohumları, sera için kullanılmaya hazır toprak ve saksılar, 150 adet MKE yapımı 9 milimetre çapında tabanca ve fişeği bulundu. S.Ö.’nün üst aramasında ise uyuşturucu satışından kazanılan 2 bin 400 Euro, 160 Dolar, bin 100 İsviçre Frangı ve 425 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. ile yabancı uyruklu eşi M.P.Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu imalathanesine baskın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarmanın uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 100 bin TL değerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
05 Haziran 2017 Pazartesi 13:56
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