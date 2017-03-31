Uyuşturucu imalatı yapılan eve baskın

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri , yürüttükleri çalışma sonrasında bir evde uyuşturucu madde üretimi ve satışının yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler iki ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde üretimi yaptığı iddia edilen E.K. (27) ile kullanmak için uyuşturucu madde satın alan kadın müşteri H.S.'yi (26) gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeği Leydi eşliğinde yapılan aramalarda Hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu geliştirilen 200 gram skunk maddesi, uyuşturucu maddeleri muhafaza etmede ve satma işleminde kullanılan 130 poşet, 2 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin içinde saklandığı 5 kavanoz, ikametin içinde uyuşturucu imal edilmek için sera şeklinde kurulmuş çadır, çadırın içine ve dışına yerleştirilmiş elektronik aksamlar, ampuller, Hint keneviri bitkisinin köklerini güçlendirmede kullanılan değişik markalarda ve suyun PH değerini düşürmekte kullanılan ilaçlar, havalandırma ve aydınlatma cihazları, ısıölçer termostatlar, uyuşturucu bitkileri ve tohumları ile ilgili kataloglar, sera için kullanılmaya hazır toprak ve saksılar ele geçirildi.