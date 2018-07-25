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Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti

Başkent'te uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan kavgada 1 kişi başından taşla ezilerek öldürüldü. Olayın zanlısı 4 şahıs düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:00
Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti

Ankara’da 2 şahıs, uyuşturucu almak için buluştukları kişiler tarafından darp edildi. Büyüyen kavgada bir kişi başından taşla ezilerek öldürüldü. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sıralarında B.B. ve U.Y. uyuşturucu madde almak için O.O.’nun yanına gitti. Alışveriş esnasında şahıslar arasında tartışma çıktı. Kavga biranda alevlenince O.O. durumu arkadaşlarına bildirdi. O.O.’nun arkadaşları K.K. ve M.A. kısa bir süre sonra olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu.

O.O., K.K. ve M.A. ellerine geçirdikleri taşla B.B. ve U.Y.’yi feci şekilde dövmeye başladı. İkiliden U.Y. yere düşünce, saldırgan 3 kişi, U.Y.’nin kafasını taşla defalarca ezdi. U.Y.’nin kanlar içinde yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar bir anda panik yaparak olay yerinden kaçtı. U.Y.’nin arkadaşı B.B. ise şok geçirdikten sonra durumu ilgili yerlere bildirdi. 
   
Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı 

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de kafasından feci şekilde yaralanan U.Y.’yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede hemen ameliyata alınan U.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların O.O., O.Y., K.K. ve M.A. olduğu belirlendi. 4 şahıs düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken aralarında birinin silahlı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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