Şanlıurfa Viranşehir’de yol kontrolü sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipler, durumundan şüphelendiği N.B. yönetimindeki 27 ATY 66 plakalı ticari aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonrası aracın içerisinde paketler halinde 33 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay sonrası zanlı gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu ticaretinde kullanılan araca da el konuldu. İHA
Uyuşturucu polis uygulamasına takıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta 33 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi
25 Ağustos 2017 Cuma 15:43
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