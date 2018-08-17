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Uyuşturucu satışı yapanlara operasyon

Polis ekipleri Sarıyer’de 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

17 Ağustos 2018 Cuma 17:18
Uyuşturucu satışı yapanlara operasyon

Polis ekipleri Sarıyer’de 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan operasyonun, ölüm patroniçesi olarak bilinen kişinin talimatıyla satışı yapanlara yönelik olduğu öğrenildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.  Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde şafak vakti toplanan ekipler konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Çayırbaşı Mahallesine gelen ekipler operasyon yapılacak adresleri ablukaya aldı. Eşzamanlı olarak 5 adrese girildi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslerde ve yakınlarında arama yapan ekipler ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda aynı mahalleye operasyon düzenlenip Saide D. İsimli kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Dün düzenlenen operasyon ile Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapan kişilere olduğu öğrenildi.

İHA

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