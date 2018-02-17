Uyuşturucu sevkiyatı Şimşek’e takıldı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya ve Diyarbakır yolu üzerinde çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada Malatya yolu üzerinde durdurulan bir otobüste narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yapıldı. Şimşek'in tepki verdiği bir yolcuya ait paketten 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamasını Diyarbakır yolunda sürdüren narkotik polisleri, yine narkotik köpeği ile bir otobüste arama yaptı. Aramada otobüste bulunan evli çiftten kadının vücuduna sarılı 2 kilo 200 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan karı koca emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA