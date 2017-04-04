Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Bursa ’da özel harekat timleri ile birlikte 2 bin polisin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği havadan koordinat verilip takibin yapıldığı operasyonda uyuşturucu tacirleri kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen operasyonda satıcılar uyuşturucu maddeleri ateşe verdikleri sırada yakalandı. Koç başlarıyla kapıları kırılıp ansızın girilen evlerde çok sayıda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Alfa buzdolabına saklanmış esrarı eliyle koymuş gibi buldu.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbî çalışmalar neticesinde merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı 2 ayrı mahalleye operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube ve diğer şubelerin de destek verdiği operasyona yaklaşık 2 bin polis katıldı. Çok sayıda eve eş zamanlı baskın yapan ekipler uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı.

Helikopter havadan koordinat verdi

Dev operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Polis helikopterinin tespit ettiği noktalara ani baskın yapan ekipler tacirleri kıskıvrak yakaladı. Operasyon bölgesinde helikopterle havadan keşif yapan ekipler, aşağıdaki polisler ile koordineli çalışarak, ara mahallelere kaçan şüphelileri bildirdi. Ara ara hareketli dakikaların da olduğu operasyon saniye saniye kameraya yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri de meraklı bakışlar halinde operasyonu izledi. Operasyon kapsamında belli miktarda uyuşturucu, silah, tüfek ve bunlara ait fişek ele geçirilirken, 31 şüpheli gözaltına alındı. İHA

3 ilde 132 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde bin 200 polis, İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin illerindeki zehir tacirlerine yönelik operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkez ve bazı ilçelerini de kapsayan baskınlarda, önceden belirlenen adreslere tek tek operasyon yapıldı. Büyük uyuşturucu operasyonuna polis helikopteri, narkotik köpekler ve özel harekat polisleri de dahil oldu.