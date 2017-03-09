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Uyuşturucu tacirlerine operasyon

İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 6 aydır devam eden çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

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Uyuşturucu tacirlerine operasyon
İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 6 aydır devam eden çalışmanın ardından operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerine 120 ekip ve 300 personelin katılımları ile Kutay-1 isimli operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonrası 28 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.Ö.(41), Y.Ç.(31), N.B.(42), İ.T.(44), M.S.(24), E.A.(40), S.T.(24), E.T.(20), İ.Ö.(34), S.Ö.(32), M.D.(27), S.T.(53), A.E.(56), V.A.(29), F.G.(20), H.B.(33), N.A.(39) ve K.K.(30) yakalandı. Operasyonlarda 5 kilogram kokain, 12 kilogram esrar ve 7 bin 500 adet ectasy hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ve 900 Dolar ele geçirildi. E.Ö., N.B., M.S, S.T., E,T. ve M.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İHA
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İzmir Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu
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