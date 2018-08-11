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Uyuşturucu tarlalarına hava destekli operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde bulunan uyuşturucu tarlalarını helikopter ile belirledi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:19
Uyuşturucu tarlalarına hava destekli operasyon

Bursa'nın Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde bulunan uyuşturucu ekim alanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun bizzat katılımıyla helikopterle havadan tespit edildi.

Uyuşturucu tacirlerinin özellikle karadan ulaşımın zor olan yerleri tercih ettiği, geçmiş yıllarda ekim yaptığı ve genellikle kamu arazilerini özellikle kullandığı bölgeleri inceleyen jandarma, operasyon bölgelerinde helikopter desteği ile havadan keşif yaptı.

Uyuşturucuyla mücadele için bütün imkanların kullanıldığını ifade eden yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

İHA

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