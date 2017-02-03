Uyuşturucu zanlısından kalaşnikof çıktı

Poşetten 5 kilograma yakın Hint keneviri ile bir miktar kokain çıktı. Motosikletli ekipler, takip ettikleri zanlıyı Dutluk Mahallesi 1031. Cadde üzerinde bir evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mühimmat, çelik yelek, telsiz ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Kimlik tespitinde, iki ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli G.O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.AA

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının gözaltına alındığı evde kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorsikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekiplerce, 1 Şubat’ta Mamak ilçesi Dutluk Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında, hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs takibe alındı. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan zanlı, elindeki poşeti atarak kaçtı.