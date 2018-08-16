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Uyuşturucunun sonu parkta ölüm

Bursa’da parkta uyuşturucu aldığı iddia edilen iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:24
Uyuşturucunun sonu parkta ölüm

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay merkez Osmangazi İlçesi Alaaddin Mahallesi Bursa Devlet Hastanesi karşısındaki Haşimişcan Bisaş parkında meydana geldi. Kenan G. ve Nihat M. (37) isimli şahısların sabah saatlerinde parkta hareketsiz bir şekilde yattıklarını gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Nihat M.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, hayati tehlikesi olan Kenan G. hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nihat M.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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