Uyuyan şoför dehşet saçtı

İstanbul Maslak’ta içerisinde 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, iddiaya göre sürücünün uyuyakalması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aştıktan sonra 50 metre giderek içerisi tüp dolu bir iş yerine girdi. Minibüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Sarıyer Maslak’ta meydana geldi.

Bir firmanın servisini yapan Mehmet K. (53), 34 ADE 794 plakalı minibüsle 8 şirket çalışanını aldıktan sonra yola çıktı. Sürücü Mehmet K. Ayazağa istikametine seyrettiği esnada iddiaya göre direksiyon başında uyudu.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjü aşıp kaldırımda yürüyen Murat Karaman’a (48) çarptıktan sonra 50 metre daha gidip bir iş yerine girdi. Kartonpiyer duvarı parçalayarak iş yerine dalan minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan Meryem Dalmaç ve Nilgün Bozdemir yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalığı savaş alanına çeviren minibüsün içerisindeki 8 kişi can havliyle kapıyı açarak araçtan indi. Kaza nedeniyle şoka giren yolcular su içerek ve birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Durumu diğerlerinden daha ağır olan sürücü Mehmet K. vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kaldırımda yaralanan yaya Karaman ve diğer yaralılar da müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA