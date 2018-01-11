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Üzerine duvar yıkılan aracın sürücüsü ölümden döndü

Şanlıurfa’da tarihi bir evin duvarının, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkılması sonucu sürücü ölümden döndü

11 Ocak 2018 Perşembe 22:21
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Üzerine duvar yıkılan aracın sürücüsü ölümden döndü

Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken araç ise hurdaya döndü. Olay, Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi'nde yaşandı.

Muhammed Subaşı idaresindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari aracın üzerine, ana caddeye çıkmak üzereyken tarihi bir evin duvarı yıkıldı. Aracın sürücüsü son anda kendini dışarı atarak ölümden döndü. Hafif yaralanan sürücü Muhammed Subaşı, seyir halindeyken duvarın birden üzerine yıkıldığını belirterek, "Duvar üzerime yıkıldı. Şoka uğradım.

Kendimi zor bela arabadan attım. Buralarda çok sıkıntı oluyor. Duvarlar çıkıntı vermiş. Kendi canımızı zorla kurtardık. Her zaman buradan geçiyorum. Seyir halindeydim, bir anda üzerime yıkıldı” dedi. Mahallede oturan vatandaşlar ise her gün duvarın dibinden yüzlerce insan geçtiğini, aracın yerinde insanların da olabileceğini belirtti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaEvAraç
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