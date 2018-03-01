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Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

Nevşehir’de 13 yaşındaki Bünyamin Meşe, üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

01 Mart 2018 Perşembe 17:20
Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyünde meydana geldi. Bünyamin Meşe ve 4 arkadaşı köy meydanında futbol oynarken, portatif kale direği Bünyamin Meşe’nin üzerine devrildi. Talihsiz çocuk, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bünyamin Meşe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, öğle namazına müteakip Doğala Köyünden kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
NevşehirKaleDireğiYaşam
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