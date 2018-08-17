Olay, sabah saatlerinde Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde ocakta pişen süt kazanına takılan F.E. (4), sıcak süt kazanının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk durumun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi.
Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bahçede ocak üstünde kaynayan süt kazanına takılan 4 yaşındaki kız çocuğu, kazanın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı
17 Ağustos 2018 Cuma 17:20