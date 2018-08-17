Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde ocakta pişen süt kazanına takılan F.E. (4), sıcak süt kazanının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk durumun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi.