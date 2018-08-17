Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
228.927
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6842
EURO
6.8881

Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

​​​​​​​Konya’nın Seydişehir ilçesinde bahçede ocak üstünde kaynayan süt kazanına takılan 4 yaşındaki kız çocuğu, kazanın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı

17 Ağustos 2018 Cuma 17:20
Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde ocakta pişen süt kazanına takılan F.E. (4), sıcak süt kazanının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan  küçük çocuk durumun ağır olması nedeniyle ilk  müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadını sürükleyen kapkaççılar yakalandı
Kadını sürükleyen kapkaççılar yakalandı
İşçi taşıyan traktör kamyonla çarpıştı
İşçi taşıyan traktör kamyonla çarpıştı
46 öğrenci ölümden döndü
46 öğrenci ölümden döndü
Baba ile oğlu baraj gölünde boğuldu
Baba ile oğlu baraj gölünde boğuldu
Ana oğul trafik kazasında öldü
Ana oğul trafik kazasında öldü
Uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
Uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
İşçilerden maaş eylemi
İşçilerden maaş eylemi
Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık
Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık
Müftülük toplantısında katliam... 2 ölü 5 yaralı
Müftülük toplantısında katliam... 2 ölü 5 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim