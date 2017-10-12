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Uzlaştırmada yüzde 80 başarı

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında, bu yılın ilk 8 ayında 147 bin soruşturma ve kovuşturma dosyası uzlaştırma ile sonuçlandırıldı.

12 Ekim 2017 Perşembe 13:02
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Uzlaştırmada yüzde 80 başarı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı verilerine göre, TBMM'de kabul edildikten sonra 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakamesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında uzlaştırmada yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Kanunla aralarında tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılığın da bulunduğu suçlar uzlaştırma kapsamına alındı.

Uzlaştırma çerçevesinde önceki yıl 17 bin 300, geçen yıl 12 bin dosya olumlu sonuçlandırıldı. Kanun değişikliğinin ardından da 2017'de uzlaştırma rekor kırdı. Bu yılın ilk 8 ayında 287 bin 100 soruşturma ve kovuşturma dosyasında uzlaştırmaya gidildi.

147 bin 200 dosya uzlaştırmacılar eşliğindeki müzakereler sonrasında uzlaşma ile sonuçlandırıldı, 37 bin 900 soruşturma ve kovuşturma dosyasında ise uzlaşma sağlanamadı. Böylece, uzlaştırmada yüzde 80 başarı elde edildi.

Dosyalar, 30 güne kadar varan sürelerde sonuçlandırıldı. 102 bin dosyanın ise uzlaştırma işlemleri devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıUzlaştırma
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