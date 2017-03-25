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Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlıları operasyonla yakalandı

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Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesinde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için yoğun çaba harcadı. Polisler, araştırmaları neticesinde, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesindeki Hatay semtinde saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö (27) gözaltına alındı. Öte yandan yine olayla ilgili G.K ve M.K'nın da gözaltına alındığı belirtilirken, Ü.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti 'Kıskançlık' nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Olay, Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana gelmişti. Ü.Ş. isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitmişti. Yakınları eve girdiğinde genç kızın naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İHA
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İzmir Emniyet Müdürlüğü
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