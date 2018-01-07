Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957

Vale, müşterisine kurşun yağdırdı

Kadıköy Caddebostan’da müşteriyle vale arasında kavga çıktı. Silahına davranan vale, araç teslimi yüzünden kavga ettiği müşteriyi ve yanındaki kişiyi vurarak öldürdü. Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı

07 Ocak 2018 Pazar 17:11
35 Okunma
Vale, müşterisine kurşun yağdırdı

Kadıköy Caddebostan’da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada, 1 kişi olay yerinde diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Caddebostan Mahallesi İskele sokakta meydana geldi.

Caddebostan’da bulunan bir lokanta çıkışı, arabasını valeye veren iki kişi ile valenin arabasını geç getirmesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken, vale belinden çıkarttığı silahla ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan yaralı E.A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyValePolisSilahMüşteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin bir mezarı olsun istiyor
Eşinin bir mezarı olsun istiyor
İstanbul’da narkotik operasyonu
İstanbul’da narkotik operasyonu
Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 
Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti 
Adana'da asansör faciası
Adana'da asansör faciası
4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü
4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü
Atıklar otobüs bileti olacak
Atıklar otobüs bileti olacak
Mehmetçik İdlib'i kuşbakışı görecek
Mehmetçik İdlib'i kuşbakışı görecek
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Müteahhit bürosuna saldırı: 3 ölü
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı
Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim