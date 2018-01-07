Vale, müşterisine kurşun yağdırdı

Kadıköy Caddebostan’da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada, 1 kişi olay yerinde diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Caddebostan Mahallesi İskele sokakta meydana geldi.

Caddebostan’da bulunan bir lokanta çıkışı, arabasını valeye veren iki kişi ile valenin arabasını geç getirmesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken, vale belinden çıkarttığı silahla ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan yaralı E.A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA