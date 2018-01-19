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Vali Şahin skandalla ilgili konuştu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, cinde ortaya çıkan 18 yaş altı gebelik vakaları ve bu vakaların adli mercilere bildirilmediği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı

19 Ocak 2018 Cuma 17:46
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Vali Şahin skandalla ilgili konuştu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy'de katıldığı karne dağıtım töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortaya çıkan 18 yaş altı gebelik vakaları hakkında valiliğin soruşturma izni vermediği iddialarını sorması üzerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Birçok şey birbirine karıştırılıyor.

Bunlar idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valilik hem hastane idaresi ciddi araştırma yapmışlar. Bizim önümüze çıkan tablo şu şekilde. 15 yaş altı gebelikler kanunen bildirilmek zorundayız.

Tamamı bildirilmiş. 15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklere cebir, şiddet bir takım başka türlü baskılar söz konusuysa bunları bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabi. Dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış.

Biz de ona göre karar vermişiz. Bizim karar idari karardır. Yasa gereği hem taraflar yani mağdur ya da şikayetçi ya da şikayet edilen tarafından hem de cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir.

Bizim verdiğimiz karar bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan neticeye göre tabii ki tekrar bu bir daha hukuki bir nitelik kazanacak ya bizim kararımı onanacaktır ya da kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır.

Bu konuyla ilgili cumhuriyet savcılığımız re'sen memur yargılanması hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında konuyla ilgili soruşturma açmış durumda" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Vasip ŞahinKanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma HastanesiVakaMerci
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