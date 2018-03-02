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Valilik önünde şüpheli valiz paniği

Çorum’da valilik ek binası önüne Filistinli bir aile tarafından bırakılan valiz ve çanta paniğe neden oldu.

02 Mart 2018 Cuma 17:37
Valilik önünde şüpheli valiz paniği

Olay, İnönü caddesine meydana geldi. Filistin’den Çorum’a geldikleri öğrenilen bir aile kayıt işlemi yaptırmak üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne geldi. Valilik ek binasına yanlarında getirdikleri iki valiz ve bir poşetin içeri alınmayacağını düşünen aile valiz ve poşeti binanın önüne bıraktı. Sahipsiz valizler ve poşeti fark eden polisler binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ayrıca Valilik ek binasında bulunan vatandaşları tedbir amacıyla dışarı çıkmalarına izin vermedi. Bir süre içeride bekletilen vatandaşlar daha sonra polis eşliğinde arka kapıdan çıkışlarına izin verildi. 
Güvenlik tedbirinin alınmasının ardından polis ekipleri Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Uzman ekipler beklenildiği esnada olay yerine gelen aile tercüman valizler ve poşetin kendilerine ait olduğunu söyledi. Her ihtimale karşı bomba imha uzmanı polis, valizleri açarak kontrol etti. Açılan valizlerde elbise, ayakkabı ve Kur’an-ı Kerim çıkarken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:40
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