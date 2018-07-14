Van'da 52 mülteci yakaladı

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında yasa dışı yoldan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 10 Pakistan, 42 Afganistan uyruklu olmak üzere 52 kaçak mülteci yakaladı. Kaçak mültecilerin, sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresine gönderilecekleri belirtildi.

İHA