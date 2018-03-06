Vatandaş, demirlerin altında kaldı

Kadıköy'de bir inşaata tırdan indirilen demirler, yoldan geçen vatandaşın üzerine devrildi. İtfaiyenin çabalarıyla demirlerin altından kurtarılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Erenköy Teyfikbey Sokak'ta bir inşaatta yaşandı. Tırdan inşaata indirilen demirler, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 50'li yaşlardaki vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşların da destek vermeye çalıştığı görüldü. Yaralı şahıs, demirlerin kesilmesiyle kurtarılarak ambulansla hastane sevk edildi.

Bu sırada vatandalar da yeterince tedbir alınmadığını ileri sürerek, inşaat çalışanlarına tepki gösterdi. Polis tarafından ifadesi alınan tır şoförü ise, ne olduğunu anlayamadığını olayın birden gerçekleştiğini söyledi.

Sefaköy'de ise bir vincin inşaata taşıdığı yüzlerce kilo ağırlıktaki demir E-5 yan yola düştü. Akşam trafiğinin (önceki gün) olduğu saatlerde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, Sefaköy E-5 yan yolda meydana geldi.

Yol kenarında devam eden bir inşaat çalışması sırasında vincin taşıdığı yüzlerce kilo ağırlıktaki demir bir anda yola düştü. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik bir süre durma noktasına gelirken, yan yola düşen demir yığını bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABER MERKEZİ