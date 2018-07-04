Vatandaş dökülen çürük soğanları topladı

Düzce'de Melen Çayı kenarına dökülmüş soğanları gören vatandaşlar, sağlamlarını ayıkladıkları soğanları evlerine götürdü. Sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde Melen Çayı kenarına soğan döküldüğünü gören vatandaşlar, bölgeye gelerek çürümemiş olanları ayıkladı. Soğanları tek tek ayıklamak için çaba harcayan vatandaşlar, topladıklarını poşetlere koyarak götürdü. Soğan toplayanlardan Mustafa Yurdakul, kim tarafından döküldüğünü bilmediklerini belirterek, "Buraya 1 kamyon soğan dökülmüş. Çoğunluğu çürük ama içlerinde sağlamları da var. Fiyatı pahalı olduğu için ben de topladım." dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri de soğanların kim tarafından döküldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.