Vatandaşın paralarıyla eğlence yaptılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Osmaniye’de, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda 20 milyon kişiye ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, aralarında banka çalışanının da bulunduğu şebekenin özel yazılımla cep telefonu numarasını bankaların çağrı merkezi numarası gibi gösterip vatandaşlardan güvenlik onayı alarak hesaplarındaki paraları farklı hesaplara aktardığını tespit etti. Geçen hafta üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aynı yöntemle yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç sağlayan ve aralarında şebeke lideri Sefa G. ile Burcu A., Nihal Y. adlı 2 banka çalışanının da olduğu 6'sı kadın 20 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 94 mermi, 27 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, 54 sim kart, 5 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 11 hafıza kartı, 15 adet taşınabilir internet modemi, 292 bin lira, 4 senet, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi.

Paraları yatta yemişler