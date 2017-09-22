Veli, sınıfta öğretmeni bıçakladı

İddiaya göre 4. sınıf öğretmeni Tolga Taştan (36), daha önce tartıştığı öğrenci velisi Necla K. tarafından sınıfta öğrencilerin gözü önünde bacağından ve sırtından bıçaklandı. Öğretmen ve diğer veliler tarafından etkisiz hale getirilen Necla K. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı öğretmen 112 ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kadın veli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, polis olayın yaşandığı sınıfta inceleme başlatırken sınıfta şok yaşayan öğrencilerin velileri de çocuklarını almak için okula akın etti.