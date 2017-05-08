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Velilerin de psikolojisi bozuldu

Cuma günü Bursa'daki bir lisede meydana gelen cinayetin ardından velilerin de psikoloji bozuldu. Pazartesi günü çocuklarıyla beraber okula gelen veliler, güvenlik görevlisi ve psikolojik destek istedi

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Velilerin de psikolojisi bozuldu
Bursa'da, okulda işlenen cinayet, öğrencileri olduğu kadar velileri de etkiledi. Çocuklarıyla beraber okula gelen veliler, güvenlik görevlisi ve psikolojik destek istedi. Eğitim camiasını üzüntüye boğan olay, cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti. Okula arkadaşı Nilüfer A. ile gelen Hasan C, ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki 10 D sınıfına çıktı. Hasan C, yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer A’nın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan C’nin ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuklarının vasiyeti üzerine bütün organlarının bağışlanmasını kabul etti. gencin organları hastalara umut oldu. Nilüfer A’nın cenazesi cumartesi günü Isparta'da toprağa verilirken, Hasan C. Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşanan olayın ardından cuma günü Hürriyet Anadolu Lisesi'nde eğitime bir gün ara verilmişti. Tedirgin olan veliler, çocuklarını dün kendileri okula getirerek, bir müddet bahçede bekledi. Veliler, “Okula güvenlik görevlisi, X-Ray cihazı istiyoruz. Okul yetkileri bir açıklama yapmadı. Tedbir alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız da tedirgin, psikolojileri bozuldu. Psikolojik destek talep ediyoruz'' diye konuştu. İHA
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