Veresiye vermeyen marketçi bıçaklandı

Antalya’da girdiği marketten veresiye alışveriş yapmak isteyen bir kişi, olumsuz cevap alması üzerinde market sahibi kadını boğazından ve yüzünden bıçakla yaraladı. Yüzü kanlı şekilde şüpheliyi sopasıyla kovalayan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 11.30 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2305 Sokak’taki bir markette meydana geldi. Eşi Hüseyin K.'nin üst kattaki evlerine çıkması üzerine markette yalnız kalan 52 yaşındaki Döndü K.'nin yanına müşteri olarak bir kişi geldi. Veresiye isteyen kişiye K., olumsuz cevap verdi. K.'nin cevabına sinirlenen şüpheli, iddiaya göre, yanında taşıdığı bıçakla K'yi boğazından ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar için kalan K., kasanın yanındaki sopasıyla şüpheliye karşılık verdi. Şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın markete dönen eşi Hüseyin K.'nın çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İhbarın ardından polis eli bıçaklı şekilde kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gülsüm K.,market sahibi komşusu Döndü K.'nın gelen kişiye veresiye vermemesi nedeniyle bıçaklandığını söyledi.

Komşusunun birkaç farklı yerinden bıçak kesikleri sonucu yaralandığını dile getiren K., “Ambulansla hastaneye kaldırdı. Komşumuzun kimseyle bir sorunu yoktu. 25-30 yaşlarında kot pantolonlu, lacivert tişörtlü genç biriymiş. Döndü hanımın boynu ve yüzünde yara izleri vardı. Hepimiz endişelendik” dedi. K., ayrıca mahallerinde parkların güvensiz olduğunu ileri sürerek, emniyet ve diğer görevlilerden daha fazla tedbir alınmasını istedi.

İHA