Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375

Vicdansızlar, bebeği çöpe attılar 

4 günlük bebeği vicdansızlar, ses çıkarıp biri fark etmesin diye ağzı bağlı poşetle çöp konteynerinin yanına bıraktı. Çevredeki esnafın fark etmesi üzerine boğulmaktan kurtarılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

08 Ekim 2017 Pazar 17:12
5 Okunma
Vicdansızlar, bebeği çöpe attılar 

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından 4 günlük bebek, ses çıkarıp biri fark etmesin diye ağzı bağlı poşetle çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çevredeki esnafın fark etmesi üzerine boğulmaktan kurtarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi üzerinde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanından geçen bir vatandaş çocuk sesi duyduğunu belirterek çevredeki esnaflardan yardım istedi. Yolun karşısındaki esnafların çöp konteynerinin yanına gelip kontrol etmesi sonucu ağzı bağlı olan çöp poşeti içerisinden henüz daha 4 günlük olan bir erkek bebeğini buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesi ve hemen bulunmasıyla boğulmaktan kurtarılan erkek bebek tedavi edilmek üzere İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis, bebeğin ağzının ses çıkarıp biri fark etmesin diye bağlandığını belirledi. Ayrıca çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Görüntülerde şüpheli bir kişi kaldırımın karşısına hızlıca geçerek kamera açısından çıkıyor. Ardından olay yerine polis gelerek bebeği buluyor. Bebeğin bulunmasının ardından bir dükkanın önünde esnafların yardım etmeye çalışması kameralara yansıyor. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde görülüyor.

 ‘Siyah bir poşetin içine atmışlar’

Bebeği ilk fark eden vatandaşlardan Nesrin Sancak, “İşten geliyordum, berbere uğramıştım oraya yaşlı bir bayan geldi. 'Çöpten bir ses geliyor ama ben korktuğum için bakamadım' deyince koşarak çöp konteynerinin oraya gittik. Çöpün içine baktık, aradık, taradık bulamadık bir şey, daha sonra baktık ki ses çöpün yanından geliyor. Bir siyah poşet vardı içine atmışlar incecik battaniyeyle bu soğukta öylece bırakmışlar. Aldık hemen ardından sağlık ekiplerini çağırdık, sonra polisler gelip aldılar” dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
BebekPoşetKonteynerçevreEsnafSesTehlikeHayati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim