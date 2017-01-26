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Virajı alamayan araç otobüsle çarpıştı

Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

26 Ocak 2017 Perşembe 17:55
Virajı alamayan araç otobüsle çarpıştı
Kaza, Tokat-Amasya karayolu Kuruçay mevkii yakınlarında meydana geldi. Virajı alamayan 38 BN 089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yöne geçip Serdar Şahin’in kullandığı 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Amasya’dan Tokat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförü de otomobile çarpmamak için manevra yapınca otobüs araçla birlikte şarampole savruldu. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre otobüsün önünde sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybederken, otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Muhammed Uzer ile birlikte Adil Uzer (62) ve Neriman Uzer’in hayatını kaybettiği, yaralananlardan birisinin ise Şükran Avcı olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobil içerisinde sıkışan cenazeler çıkartılarak cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Turhal ve Tokat’taki hastanelere sevk edildi. İHA
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