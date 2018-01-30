Virajı alamayınca polis aracına çarptı

Barbaros Bulvarı’ndan Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 EYP 20 plakalı otomobil sürücüsü virajı alamayarak karşı istikametten gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görev yapan ekip otosuna çarptı.

Ekip otosuna çarpan sürücü bir süre ilerledikten sonra durdu. Ekip otosu içerisinde bulunan polis memurunun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye ekipler sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü koltuğunda oturan polis memurunun hafif şekilde yaralandığı görülürken, ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hafif yaralı olan polis memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Virajı alamayarak polis otosuna çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA