Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119303
ALTIN
162.822
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3499
EURO
4.6869

Virajı alamayınca polis aracına çarptı

Beşiktaş’ta virajı alamayan otomobil sürücüsü polis otosuna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı

30 Ocak 2018 Salı 18:01
Virajı alamayınca polis aracına çarptı

Barbaros Bulvarı’ndan Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 EYP 20 plakalı otomobil sürücüsü virajı alamayarak karşı istikametten gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görev yapan ekip otosuna çarptı.

Ekip otosuna çarpan sürücü bir süre ilerledikten sonra durdu. Ekip otosu içerisinde bulunan polis memurunun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye ekipler sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü koltuğunda oturan polis memurunun hafif şekilde yaralandığı görülürken, ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hafif yaralı olan polis memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Virajı alamayarak polis otosuna çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilPolisBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TTB ve Furkan Vakfı'na operasyon
TTB ve Furkan Vakfı'na operasyon
Şerit ihlali 8 cana mal oldu
Şerit ihlali 8 cana mal oldu
28 ilde FETÖ operasyonu
28 ilde FETÖ operasyonu
Suriyeliler Taksim Meydanı'nda birbirine girdi
Suriyeliler Taksim Meydanı'nda birbirine girdi
KPSS hırsızlarına 3 yıl FETÖ'cülere 6 yıl hapis
KPSS hırsızlarına 3 yıl FETÖ'cülere 6 yıl hapis
Gençler 3,5 saat ayırıyor
Gençler 3,5 saat ayırıyor
Önce hırsız sonra polis soydu 
Önce hırsız sonra polis soydu 
Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 
Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 
İyiliğe karşılık gasp ettiler
İyiliğe karşılık gasp ettiler

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim