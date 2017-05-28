Yağışlı hava ölüm getirdi

Korkuteli ilçesine bağlı Yelten mahallesinden Korkuteli’ne gelen Mehmet Basri Nişancı (19) idaresinde 07 CRU 94 Plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle, sanayi bölgesindeki Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Lisesi önünde aracı kaydırması sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.



Kazada sürücü Mehmet Basri Nişancı, ağır yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Nişancı, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası ailesi hastane önünde fenalık geçirdi.