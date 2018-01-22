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Yağmur kaza getirdi: 2 ölü

Kütahya'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:58
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Yağmur kaza getirdi: 2 ölü

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Mustafa Tepeoğlu yönetimindeki 26 TH 553 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, Sürücü Mustaga Tepeoğlu (34) ile araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Seber (27) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Cesetler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:
KütahyaYağmurTarlaOtomobil
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