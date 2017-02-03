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Yakalanmasalar IŞİD’e katılacaklardı

Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 terör zanlısı adliyeye sevk edildi.

03 Şubat 2017 Cuma 18:08
Yakalanmasalar IŞİD’e katılacaklardı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlarda Suriye’ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı. İzmir Polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi’nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde çatışma bölgelerine gitmek için Bursa’da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. İHA
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