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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi

Adana'da 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır 47 at ile 3 eşeğe el konuldu. Operasyonda yüzlerce at kontrol edilip belgeleri sorgulandı 

29 Aralık 2017 Cuma 17:15
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Yakalanmasıydı vatandaşlara yedireceklerdi

Adana'da 4 mahallede 11 ayrı adrese yapılan operasyonda kesime hazır 47 at, 3 eşeğe el konuldu.

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Perşembe günü bir su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kemiklerinin bulunması üzerine operasyon için düğmeye bastı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekipler Bahçelievler, Yamaçlı, Akdeniz ve Ali Hocalı Mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Bahçelievler Mahallesinde bir eve yapılan baskında ahırda 3 eşek ve 5 at ele geçirildi. Ev sahibi eşek ve atlara sahip çıkmayarak kimin olduğunu bilmediğini söyledi. Ahırda iki eşeğin de telef olduğu görüldü.

Daha sonra yine aynı mahallede yapılan baskınlarda atlar bulundu. Ancak ev sahibi 51 atın belgelerini ekiplere gösterdi. Yapılan operasyonlarda toplam 47 at ve 3 eşek kesilmek üzereyken ele geçirildi.

Bu arada telef olmuş 5 at ve eşek bulundu. 50 at ve eşeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAtEşekOperasyonBelge
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