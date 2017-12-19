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Yakıt tankerinden kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de boş yakıt tankerinde 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

19 Aralık 2017 Salı 16:38
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Yakıt tankerinden kaçak sigara çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki uygulama noktasında A.S'nin (44) kullandığı tankerin durdurulmasının ardından sürücünün şüpheli tavırları üzerine araç, polis merkezi bahçesine çekilerek detaylı arama yapıldı.

Aramada tankerin gizli bölmelerinde 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu tankerden çıkarılabilen sigaralara el konuldu. Sürücü A.S. gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeYakıtSİGARA
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