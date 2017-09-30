Yaktığı soba eşinin sonu oldu

Yangın Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, yatalak hasta olduğu öğrenilen eşi S.Ç. ile birlikte yaşadığı evde yangın çıktı.

Olayı gören diğer vatandaşların haber vermesi üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını tamamladıktan sonra, evde soğutma çalışmaları ve kontroller yapıldı. Kontrol esnasında, itfaiye ekipleri yatalak hasta olduğu öğrenilen S.Ç.’nin cesedi ile karşılaştı.

Evdeki yangın söndürülürken S.Ç.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan S.Ç. üşümesin diye kocası M.Ç.’nin sobayı yakıp camiye gittiği öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı. İHA