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Yan bakma tartışması kanlı bitti 2 ÖLÜ

İki grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalanan katil zanlıları adliyeye sevk edildi

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Yan bakma tartışması kanlı bitti 2 ÖLÜ
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı 1’i 18 yaşından küçük 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, 19 Mart tarihinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gece saat 03.30 sıralarında sokakta yürüyen Cesur Yıldız (19) ile yanındaki arkadaşı Emre Aksel (27), S.S. (25), G.T. (21), B.E. (20) ve L.E. (16) arasında ‘yan bakma’ tartışmasından dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada S.S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahını peş peşe ateşleyerek Cesur Yıldız ile Emre Akel’i sırtından vurdu. Vurulan Yıldız ve Akel olay yerinde yaşamlarını yitirirken, saldırganların kaçarak izlerini kaybettirdikleri belirtildi. Çeşitli suçlardan sabıkaları bulunduğu iddia edilen katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. 
Zanlılar, emniyetteki sorgularında, olayın ‘yan bakma’ kavgası ile meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından S.S., G.T. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, yaşı küçük olan L.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. İHA
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İstanbul GaziosmanpaşaAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
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