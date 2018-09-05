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Yan bakma yüzünden cinayet

Antalya’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Muratcan Öztürk, yan bakma yüzünden tartıştığı kişi tarafından alnının ortasından vurularak öldürüldü

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:46
Yan bakma yüzünden cinayet

Antalya’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Muratcan Öztürk, yan bakma yüzünden tartıştığı kişi tarafından alnının ortasından vurularak öldürüldü. Olay, geçtiğimiz pazar sabahı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk çorbacıya gitti. İddiaya göre Öztürk, çorbacıda daha önceden tanıdığı bir kişi ile yan bakma yüzünden tartıştı.

Çorbasını içen Muratcan Öztürk eve gitmek üzere dışarı çıktı. Bu sırada iddiaya göre içeride tartıştığı 25 yaşlarındaki kişi belinden çıkardığı silah ile Öztürk’ün alnına ateş edip, kaçtı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, 3 gün yoğun bakımda kalan genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öztürk’ün cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kepez ilçesi Sütcüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asayiş Şube Müdrülüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden cinayeti işleyen kişinin isminin belirlendiği bildirdi. İHA
 

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