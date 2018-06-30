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Yanan kafeteryalarda kundaklama şüphesi

Sakarya’nın Sapanca Gölü sahilinde bulunan 10 kafeterya yanarak kül oldu

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:33
Yanan kafeteryalarda kundaklama şüphesi

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 04.00 sıralarında Sapanca Gölü sahil yolunda bulunan kafeteryalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kafeterya kül oldu. Öte yandan Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, olay yerine gelerek görevlilerden ve vatandaşlardan bilgi aldı. Yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İHA

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