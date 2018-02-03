Yanan PTT aracı trafiği durdurdu

Fatih Vatan Caddesi’nde seyir halinde olan bir araç aniden yanmaya başladı. Dün sabah saatlerinde Vatan Caddesi Bayrampaşa istikameti yönünde ilerleyen PTT’ye ait kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önündeyken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden araç şoförü aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı.İhbarı alan itfaiye ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bulunan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süreliğine tamamen durduruldu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü şekille 2 şeritten devam etti.

İHA