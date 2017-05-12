Yandı denen 13 ton ceviz depodan çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yapan S.D. idaresindeki ceviz yüklü tıra risk analizi kapsamında Araç Takip Sistemi mobil ünitesi taktı. Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi ve ilgili gümrük idareleri tarafından mobil ünite vasıtasıyla varış noktası olan Mersin Serbest Bölge’ye kadar takip edilmesi planlanan tıra yerleştirilen cihazdan alınan sinyal, Mersin’in Tarsus ilçesi yakınlarında kesildi. Bunun üzerine, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler aracın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

Mobil ekipler olay yerine ulaştıklarında aracı otoyol kenarında tamamen yanmış ve kullanılamaz halde buldu. İfadesinde, aracın seyir halinde iken aniden alev aldığını belirten tır şoförü S.D., itfaiyeye haber verdiğini ancak aracın içerisindeki cevizleri yanmaktan kurtaramadığını söyledi.

Ekipler olayın peşini bırakmadı