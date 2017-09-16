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Yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’da bir dairede mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, apartman görevlisi tarafından yangın tüpü ile söndürüldü.

Yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’da bir dairede mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, apartman görevlisi tarafından yangın tüpü ile söndürüldü.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:34
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Yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sırasında Antalya Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde 7 katlı lüks bir sitenin A blokunun 3. katında 12 numaralı dairede tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen emekli öğretmen F.T. (65), panikle evden çıkarak, “Yangın var, yardım edin” diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan sitenin görevlisi Rıza Özbek, yangın tüpünü aldığı gibi daireye koştu. Özbek, dumanların arasından patlayan tüpe köpük sıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye erleri mutfak tüpünü bahçeye indirdi. Anında müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Hayatında ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyleyen kadın ise büyük şok yaşadı. Evin mutfak bölümü ve penceresinde maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.
Apartman görevlisi Rıza Özbek, patlama sesi ve daire sahibinin ‘Yangın var’ sözleri üzerine koşarak kata çıktığını belirterek, “Çıktığımda duman vardı, yangın tüpünü sıktım hemen. Ardından hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da tüpü bahçeye indirdi” dedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
YangınAntalya
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