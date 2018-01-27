Yangın can kaybı olmadan atlatıldı

Yangın, Yıldırım'a bağlı Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sokakta çift taraflı park yüzünden ilerlemekte sıkıntı çeken itfaiye ekipleri, güçlükle yangına müdahale etti. Yangın, başka bir binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın çıktıktan sonra evin içerisindeki tüpün de patladığı öğrenildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

İHA