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Yangın faciası: 3 ölü

Bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın ile konuşma, görme ve duyma engelli 2 kızı hayatını kaybetti. Yangını, anneannesine sürpriz yapmak amacıyla İstanbul'dan gelen torunu fark etti

11 Şubat 2018 Pazar 17:42
Yangın faciası: 3 ölü

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaşlı bir kadın ile engelli 2 kızı yaşamını yitirdi. Sevim Semiz'in (80) torunu Selim Yağcı, anneannesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden İstanbul'dan ilçeye geldi.

Anneannesinin Özyurt Mahallesi'ndeki evine giden Yağcı, evin yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Eve giren Yağcı, anneannesini alevlerin arasından çıkarmayı başardı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede, Semiz'in kızları Emine Semiz (50) ile Havva Gülen'in (60) cansız bedenini buldu.

Sevim Semiz de evin önünde ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emine Semiz ve Havva Gülen kardeşlerin konuşma, görme ve duyma engelli oldukları, Gülen'in İstanbul'da yaşadığı, annesini görmek amacıyla Samsun'a geldiği öğrenildi. Anne ile kızlarının cenazeleri, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA

Anahtar Kelimeler:
EvYangınKadınYaşlıİstanbulTorun
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