Yangında 8 milyon TL kül oldu

İzmir'de bir AVM 'de çıkan ve güçlükle söndürülen yangında, ortaya çıkan zararın 8 milyon TL olduğu belirtildi.

İzmir-Bergama karayolu Küçükkaya mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezi (AVM), sabaha karşı çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle kül oldu. Mustafa Osman Burcu'ya ait olduğu belirtilen AVM'de dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bergama İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilen yangın şiddetini artırırken, büyüyen yangın 4 saatin sonunda söndürülebildi.