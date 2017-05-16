Yangında engelli çocuğu evde unuttular

Sefaköy ’de bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçrayınca can pazarı yaşandı. Binalar kısa sürede tahliye edilirken engelli bir çocuk ise evde unutuldu. Talihsiz çocuk yaklaşık yarım saat sonra annenin olay yerine gelerek içeride çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine kurtarıldı. Olay, Sefaköy İnönü mahallesi 4. Karadeniz sokakta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevrede ki vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada hızla büyüyen yangın bitişiğinde bulunan iki binaya daha sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Binalarda bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edilirken engelli olduğu öğrenilen Saliha Anaç evde unutuldu. Bir süre sonra olay yerine gelen anne çocuğunun içeride olduğunu söylemesi üzerine eve giren ekipler çocuğu evden kurtardı. Uzun süre evde kalarak dumandan etkilenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun annenin ise diğer çocuğunu okula götürdüğü o yüzden evde olmadığı öğrenildi.